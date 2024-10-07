انت الأن تتابع خبر يايسله يحصد رقم كارثي بعد الهزيمة من الهلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هزيمة جديدة تعرض لها نادي أهلي جدة السعودي على يد نادي الهلال في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي،وقد تكبد الألماني ماتيوس يايسله رقماً كارثياً هذه الهزيمة.

وقد ذكرت بعض التقارير الرياضية أن يايسله أصبح أول مدرب في تاريخ أهلي جدة يخسر من الهلال في ٣ مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي،وكان يايسله قد خسر من الهلال في الموسم الماضي في الدور الأول بنتيجة ١/٣ وفي الدور الثاني بنتيجة ١/٢،قبل أن يتلقى الهزيمة الثالثة هذا الموسم في مباراة الدور الأول.

وعلى ما يبدو أن أيام يايسله مع أهلي جدة أصبحت معدودة للغاية،حيث خسر الفريق ١١ نقطة في بطولة الدوري بعد مرور ٦ جولات فقط،وذلك بالفوز في مباراتين فقط والتعادل في مباراة والهزيمة في ٣ مبارايات.

ويحتل أهلي جدة المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري برصيد ٧ نقاط،فيما يتصدر الهلال جدول المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد ١٨ نقطة من ٦ مباريات.