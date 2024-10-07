نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور حسام موافي ينتقد الإسراف في حفلات الزفاف: "ستُسألون عن النعيم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، عن تجربته في حضور أحد أكبر حفلات الزفاف في مصر.

وصرّح موافي بأنه كان ضيفًا في هذا الحفل الذي بلغت تكلفته 70 مليون جنيه، ما جعله يعبر عن استغرابه وقلقه بشأن هذا الإنفاق الضخم.

رأي الدكتور حسام موافي في الإسراف

خلال اللقاء، ذكر موافي أنه جلس بجوار صاحب الحفل الذي أخبره بتفاصيل التكلفة الكبيرة للزفاف، وعبّر موافي عن رأيه بقوله: "هذا كثير جدًا ويُعتبر إسرافًا". فرد عليه صاحب الحفل متسائلًا: "لماذا؟ هل حرّم الله النعيم؟".

وفي رده على هذا التساؤل، قال الدكتور حسام موافي إن الله لم يحرم النعيم على عباده، ولكن أوضح في القرآن الكريم أن الإنسان سيسأل عن النعيم الذي عاشه وكيفية استغلاله، مستشهدًا بالآية: "ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ". وأوضح أن هذه الآية تعتبر تحذيرًا أشد من مجرد التحريم، حيث تضع مسؤولية على الإنسان بشأن كل ما يتمتع به في حياته.

الفرق بين الإسراف والتبذير

في سياق حديثه، قدم الدكتور حسام موافي تفسيرًا حول الفرق بين الإسراف والتبذير.

وأشار إلى أن الإسراف هو صرف الأموال بكثرة حتى وإن كان في الحلال، وهو ما يمكن أن يُعتبر مسرفًا في بعض الحالات مثل حفلات الزفاف الباهظة، أما التبذير، فهو إنفاق الأموال في الحرام، وهذا يعتبر منهيًا عنه في الشريعة الإسلامية.

نصيحة الدكتور حسام موافي

اختتم الدكتور حسام موافي حديثه بتوجيه نصيحة لكل من ينفق الأموال بشكل مفرط، مؤكدًا على ضرورة التوازن في الحياة وعدم الإسراف في أي جانب منها، حيث أن النعيم الذي نعيشه سيكون محل سؤال يوم القيامة.

وأكد أن هذا الرأي هو اجتهاده الشخصي بناءً على فهمه للنصوص الشرعية.