انت الأن تتابع خبر ودعي الشيب بوصفة سحرية!!... اسهل طريقة للقضاء على الشيب بمكونات موجودة في كل منزل وفي اقل من 10 دقايق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة شيب الشعر واحدة من المشكلات التي توجه عدد كبير من السيدات خاصةً مع بداية عمر الـ 30، حيث انها تضيف مظهر اكبر من العمر الحالي بأضعاف العمر مما يؤثر سلبًا على مظهر المرأة، ولذلك تبحث السيدات بشكل كبير على طريقة سهلة ومضمونة يمكن من خلالها القضاء على الشعر الابيض غير الصبغات، حيث ان للصبغات تأثير سلبي على الشعر الابيض حيث انها تحفز من نموه بشكل كبير، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الطريقة الطبيعية التي يمكن من خلالها القضاء على الشيب تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.

مكونات وصفة القضاء على الشيب

كوب كبير من الحناء.

أربع ملاعق كبيرة من القهوة السوداء.

نصف كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة عمل وصفة القضاء على الشيب