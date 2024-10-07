نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمادي: الأهلي يرغب في مشاركة القندوسي رغم عرضه للبيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، أن الجزائري أحمد القندوسي لا يستحق الاستبعاد من مواجهة الأهلي في السوبر المحلي المقبل.

وفي حديثه مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، أوضح الرمادي: "سنقوم بدراسة تصريحات القندوسي ونفهم الظروف المحيطة بما حدث، وسنتخذ القرار المناسب لاحقًا، حيث إن إدارة سيراميكا لم تكن على علم بالمفاوضات بينه وبين الأهلي."

وأضاف: "الأهلي يرغب في مشاركة القندوسي، على الرغم من إعلانهم عن رغبته في بيعه، لأنهم يريدون أن يكون في أفضل حالاته لتحقيق أعلى قيمة عند بيعه، والقندوسي لم يفعل ما يستوجب استبعاده من السوبر."

وتابع: "تصريحات القندوسي لم تكن موجهة ضد كيان النادي الأهلي، بل هو يحترم الأهلي ويقدره، وكان من أمنيته العودة إلى النادي لتحقيق الألقاب."

واختتم الرمادي حديثه بالتأكيد على أنه يتحمل مسؤولية التفريط في بعض اللاعبين لأسباب مالية دون وجود بديل جيد، لكنه أعرب عن رغبته في إعادة تشكيل الفريق خلال الفترة الحالية ليتناسب مع احتياجاته، مع الإشارة إلى أن الفريق يحتاج فقط إلى فترة للتكيف لتحقيق النتائج المرجوة في الموسم الجديد.