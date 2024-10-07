انت الأن تتابع خبر شوبير يكشف مفاجأة بشأن منح علي معلول الجنسية المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الخسارة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، بركلات الترجيح بنتيجة 4_3، بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تعويض جماهير القلعة الحمراء، بعد الخسارة من الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، بالفوز ببطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في دولة الإمارات.

وقد أكد كابتن نادي الأهلي السابق، الإعلامي الكبير الكابتن أحمد شوبير،

أن مجلس إدارة النادي الأهلي، سعى في منح الجنسية المصرية لعلي معلول، والأهلي كان قد اقترب من قيد معلول محليا بعد حصوله على الجنسية المصرية وتم مخاطبة الجهات المسؤولة وحصل على الموافقة ومعلول وافق على ذلك، ولكن المحامي حذره من حدوث أزمات في بلده.

وقد بين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي لن يستخدم العواطف مع الدولي التونسي علي معلول، وأكد أنه بمجرد نزوله الملعب الرؤية هتكون واضحة، بالنسبة لمستواه وسط اللاعبين هيبقى إيه، موضحا أن الفنيات هتكون هي الفارق في استمرار علي معلول من عدمه وليس العاطفة، وأنه لن يفضّل العاطفة على مصلحة الأهلي.