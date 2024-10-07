القنصل العام في ملبورن يستقبل مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 08:25 صباحاً - استقبل هيثم مختار، القنصل العام في ملبورن يوم ٣ اكتوبر نيافة الأنبا/ توماس حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بمناسبة زيارة نيافته الرعوية إلي استراليا، بحضور الاب اسحق مهيب راعي كنيسة السيدة العذراء الكاثوليكية بملبورن، ووفد من مجلس الرعية.

اشاد القنصل العام بما تتمتع به الكنيسة الكاثوليكية المصرية من احترام وتقدير داخل المجتمع الاسترالي، والدور النشط الذي يلعبه الاب/ اسحق مهيب راعي كنيسة السيدة العذراء الكاثوليكية بملبورن في هذا الشأن. ومن ناحيته، عبر الأنبا/ توماس، عن الشكر والتقدير لما تقدمه القنصلية العامة من دعم ومساندة للكنيسة الكاثوليكية بملبورن، وقدم نيافته والوفد المرافق الشكر علي حفاوة الاستقبال، متمنين دوام التوفيق والنجاح لخدمة ابناء الجالية المصرية.