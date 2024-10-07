العالم اليوم - أسهم أوروبا تهبط مع انخفاض أسهم شركات العقارات والمرافق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع تلاشي الارتياح الذي أعقب صدور بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتعرض القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات والمرافق لضغوط من ارتفاع عوائد السندات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0726 بتوقيت غرينتش مع انخفاض أسهم شركات العقارات واحدا بالمئة والمرافق 0.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة بعدما بددت بيانات سوق العمل الأميركية المخاوف من الركود وأدت إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد وزيادة عوائد السندات على نطاق واسع وتداول عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى في شهر.

ومن بين الأسهم الفردية، صعد سهم ريتشمونت 1.3 بالمئة بعد أن وافقت الشركة المالكة لكارتييه على بيع منصة يوكس نت-إيه-بورتر الإلكترونية لمنصة الأزياء الفاخرة الألمانية ماي تيريزا.

وقفز سهم شركة هايدلبرغ للمواد 5.6 بالمئة بعد تقرير يفيد بأن مجموعة أداني تجري محادثات لشراء وحدة الأسمنت الهندية التابعة للشركة في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.