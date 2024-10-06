تعبير صادق ولحظي.. مؤرخ فني يوضح الدور المهم للأغاني الوطنية في نصر أكتوبر ٧٣

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الناقد والمؤرخ الفني أشرف غريب ضيفا في برنامج 90 دقيقة، وقال خلال اللقاء أن الأغنية الوطنية المصرية كان لها دور كبير في نصر أكتوبر، فهي تعبير صادق ولحظي، فالمصنف الإبداعي معظمها سواء كانت سينما أو مسرحي تستغرق وقتا لتجهيزها، ولكن الأغنية نتاج شاعر وملحن ومؤدي أو مطرب.

تصريحات الناقد أشرف غريب خلال برنامج 90 دقيقة

وأضاف "غريب"، في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "وهناك أيضا القصيدة وهي نتاج فرد، وكذلك اللوحة التشكيلية، وكل ذلك من أكثر أشكال الإبداة مباشرة وتعبيرا صادقا ولحظيا ووقتيا عن الحدث".

وتابع الناقد والمؤرخ الفني: "عندما نتحدث عن الصدق، فنحن نقصد أغنية من القلب تعبر عن انفعال خاص بالحدث، لذلك، فإن كل أغاني أكتوبر جرى إنتاجها في الأيام الأولى من الحرب، وبتأثير الانتصار الكبير في حرب أكتوبر أهم ملحمة عسكرية في تاريخ مصر بشكل عام، فخرجت الأغاني معبرة عن هذا الحدث"، مشيرًا، إلى أنّ عمر أغاني حرب أكتوبر عمرها 51 سنة ومع ذلك، فإنها تعيش مع المصريين حتى الآن.

تفاصيل برنامج 90 دقيقة

يذاع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور وهو من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والذي يذاع يوميا من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا عبر قناة المحور.