العالم اليوم - تونس.. إعلان نسبة المشاركة واستطلاع يكشف الفائز بالانتخابات

انتم الان تتابعون خبر تونس.. إعلان نسبة المشاركة واستطلاع يكشف الفائز بالانتخابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 09:24 مساءً - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد، بلغت 27,7 في المئة، مقابل 45 في المئة، في الجولة الأولى من انتخابات 2019.

وفي جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019 بلغت نسبة الإقبال 55 في المئة.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية مساء غد الإثنين.

هذا وذكر التلفزيون التونسي الأحد أن استطلاعا للرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهر فوز الرئيس قيس سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة 89.2 في المئة.

وبحسب تقديرات مؤسسة "سيغما كونساي" تم عرضها على القناة الوطنية الأولى الرسمية، فإن سعيد قد يحصل على 89,2 في المئة من الأصوات، مقابل 6,9 في المئة للعياشي زمال و3,9 في المئة لزهير المغزاوي

وإذا تأكدت النتائج، فلن تكون هناك جولة إعادة.

وكان سعيّد انتُخب بما يقرب من 73 بالمئة من الأصوات في العام 2019.