العالم اليوم - بالفيديو.. هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 11:19 مساءً - استهدف حزب الله اللبناني مدينة حيفا شمالي إسرائيل بهجمات صاروخية، ليل الأحد.

وأعلن الحزب عن إطلاق هجوم بصواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردا على الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 صاروخا أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم على حيفا.

وكشفت صور تضرر مناطق من مدينة حيفا.

وأفادت نجمة داود الحمراء أن شخصا تعرض لجروح متوسطة من جراء إصابته بشظية، بينما أصيب آخر بجروح طفيفة، في الهجوم على حيفا.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن حزب الله استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوبي حيفا بالمسيّرات.

وقال الحزب في بيان إنه شن "هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة 7200 للصيانة والتأهيل جنوبي مدينة حيفا، أصابت أهدافها بدقة".