نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإمارات معك يا لبنان".. 6 طائرات من أبو ظبي تصل بيروت بأطنان من المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت دولة الإمارات 6 طائرات تحمل على متنها نحو 205 أطنان من الإمدادات الطبية والإغاثية والغذائية ومعدات الإيواء، إلى لبنان لدعمه في ظل موجات النزوح والهجمات الإسرائيلية.

وبحسب وزارة الخارجية الإماراتية، حملت الطائرات مساعدات أخرى بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك خلال يومين في إطار الجسر الجوي الإماراتي، وضمن حملة "الإمارات معك يا لبنان".

وذكرت أن هذه الإمدادات تأتي ضمن "الجهود المتفانية التي تقوم بها الإمارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين في سبيل تقديم الدعم الإغاثي العاجل للأشقاء في لبنان، للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والصحية الحرجة".

وتهدف المساعدات الإنسانية إلى التخفيف من حدة التداعيات التي تسببت في وجود نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ومعاناة الآلاف من الأسر من نقص الخدمات الطبية الأساسية، خاصة من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأطلقت الإمارات حملة "الإمارات معك يا لبنان" لدعم الشعب اللبناني على مستوى الدولة، تبدأ من يوم الثلاثاء 8 أكتوبر وحتى يوم الاثنين 21 أكتوبر الحالي، يشارك فيها المجتمع والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

وتأتي الحملة بعدما أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أيام بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان، بقيمة 100 مليون دولار.