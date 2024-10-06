نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أفلام.. تعرف على أحدث أعمال مايان السيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة مايان السيد حالة من الانتعاش الفني، لمشاركتها في عدة أعمال سينمائية، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة بـ أسماء هذه الأفلام..

فيلم بضع ساعات يوم ما

انتهت مايان السيد مؤخرا من تصوير فيلم بضع ساعات في يوم ما، المأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، صدرت عام 2012 بنفس الاسم، وتدور أحداثه حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في ساعات من يوم واحد، العمل بطولة مي عمر، هشام ماجد، وهنا الزاهد، وهدى المفتي، ومحمد الشرنوبي، وأحمد السعدني، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، وأسماء جلال، وخالد أنور، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة

تشارك مايان السيد في فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة، بطولة كريم فهمي ومنة شلبي، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم سلمى أبو ضيف، حسن مالك، كريم قاسم، أسماء جلال، وآخرين من الفنانين وهو من إخراج هادى الباجوري، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما الرومانسية، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

فيلم قصر الباشا

كما انتهت مايان السيد أيضا من تصوير مشاهدها فيلم قصر الباشا، يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية، ويشارك في بطولة العمل مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، صدقي صخر، نانسي صلاح، نبيل عيسى، وحمزة العيلي، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين.

فيلم نجوم الساحل

وانضمت مايان السيد لأبطال فيلم نجوم الساحل بطولة الفنان أحمد داش، أحمد عبد الحميد، علي السبع، علي صبحي، مالك عماد، وتميم حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه في السينما، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف، وإنتاج RAW Entertainment، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم خلال الفترة الماضية، عن انطلاق تصوير الفيلم تحت قيادة المخرج رؤوف السيد.

فيلم ولنا في الحب خيال

وايضا تشارك مايان السيد في فيلم ولنا فى الحب خيال، من بطولة أحمد السعدني إلى جانب كوكبة من الفنانين أبرزهم: مايان السيد وعمر رزيق وفريدة والعمل من تأليف وإخراج سارة رزيق، وإنتاج شركة «ريد ستار»، وتدور أحداث فيلم ولنا في الحب خيال، في جو رومانسي، حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة وتتطور الأحداث، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.