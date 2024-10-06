لطفي لبيب: سيناريو "الكتيبة 26" يوثق أحداث عايشتها بالفعل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان لطفي لبيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، عن كتابته سيناريو بعنوان «الكتيبة 26» يوثق من خلاله أحداث عايشها بالفعل خلال حرب أكتوبر.

لطفي لبيب يكشف تفاصيل سيناريو «الكتيبة 26»

وقال لبيب إنه كتب سيناريو «الكتيبة 26» بعد انتهاء حرب أكتوبر أبرزها الحصار من قبل العدو لمدة 130 يوما، وذلك من خلال خدمته في سلاح المشاة على مدار 6 سنوات، ولكن والسيناريو لم ير النور حتى وقتنا الحالي.

قصة سيناريو «الكتيبة 26»

ويتناول السيناريو قصة حقيقية بالكامل لعبور الجيش المصري القناة وتحقيق النصر، يحكي هذه القصة بداية من القطار من كوبري الليمون في رمسيس بمحافظة القاهرة حتى تحقيق مفاوضات السلام.

آخر أعمال لطفي لبيب

وكان اخر اعمال لطفي لبيب هو مسلسل تل الراهب، من بطولة الفنان محمد رياض إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: آيتن عامر، وعماد رشاد، والفنان الراحل طارق عبد العزيز، وصبري عبد المنعم، وناصر سيف، ولبنى ونس، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد عز، ومحمد سليمان، ومحمد مهران، دارت أحداثه في إطار درامي حول مرض الفوبيا، إذ سلط الضوء على عدد معين من الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، وأهم ما تواجههم من مشاكل وكيف يمكن التفاعل معهم، وهو من المسلسلات التي تتحدث عن الحياة بداخل الصعيد.

وايضا شارك في فيلم مرعي البريمو كضيف شرف أمام محمد هنيدي، والفيلم بطولة عدد من نجوم الفن منهم: غادة عادل، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، دارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي حيث يجسد محمد هنيدي شخصية تاجر بطيخ يخفي الألماس داخل بطيخة، وتفاجئه زوجته ببيع كل البطيخ الموجود لديه، فيضطر إلى السفر والبحث عن البطيخة المفقودة، وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي، فيلم أنا وابن خالتي الذى شارك فيه كضيف شرف نظرًا لحالته الصحية والفيلم من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب، وعمرو أبوزيد، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد صالح.