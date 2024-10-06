نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر الناري.. ملك قورة تخطف الانظار لها من أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ملك قورة جمهورها ومتابعيها صورا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

أحدث ظهور لـ ملك قورة

وأطلت ملك قورة علي جمهورها مرتدية فستانا مكشوفا باللون الأحمر الناري، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الألوان الناعمة، وتركت شعرها منسدلًا على الأكتاف.

آخر أعمال السينمائية ملك قورة

وكان آخر أعمال ملك قورة هو غيلم "جوازة توكسيك"، بطولة كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود كريم.

قصة فيلم "جوازة توكسيك"

دارت احداث فيلم "جوازة توكسيك" في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

ملك قورة في مسلسل بيت الرفاعي

وشاركت في مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير.

وايضا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث لعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباس من كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، فيلم "بعد الشر" كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، وشيرين، وفيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، أحمد بجة، كريم الحسيني، محمد غنيم، مصطفى عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم من إنتاج شاكر بن عبدالمحسن وتأليف كريم الحسيني، محمد مختار، ومحمد السباعي، وإخراج محمد حمدي.