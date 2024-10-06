العالم اليوم - إسرائيل تجدد هجماتها على الضاحية الجنوبية لبيروت

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تجدد هجماتها على الضاحية الجنوبية لبيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 10:21 مساءً - شن الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد، غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأظهرت لقطات بثتها "دوت الخليج" انفجارات قوية نتيجة الغارات، وبعدها اشتعال النيران في المنطقة المستهدفة.

وجاءت الهجمات في أعقاب أوامر الجيش الإسرائيلي للسكان لإخلاء منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني الذي يتعرض لقصف متواصل منذ عدة أيام.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقتي السان تيريز وبرج البراجنة، وفق وسائل إعلام رسمية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في منشور على منصة "إكس": "تحذير عاجل إلى سكان برج البراجنة والحدت. أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح لحزب الله، والجيش الإسرائيلي سينفذ عمليات ضدها قريبا"، طالبا من سكان المنطقتين إخلاءهما.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الضاحية الجنوبية تعرضت خلال ليل السبت إلى الأحد لأكثر من 30 ضربة، في واحدة من أشد موجات القصف حتى الآن.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ ما يقرب من عام، في أعقاب اندلاع الحرب في غزة.

لكن منذ 23 سبتمبر، صارت إسرائيل تشن غارات جوية مدمرة على أهداف في لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من 1110 أشخاص وإجبار أكثر من مليون على النزوح من منازلهم.

واغتالت إسرائيل قبل أيام زعيم حزب الله حسن نصر الله، في قصف على حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، وهي منطقة مكتظة فر قسم كبير من سكانها بسبب القصف الإسرائيلي المكثف.