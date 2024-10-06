نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لغز اختفاء جثة هاشم صفي الدين.. إسرائيل تعرقل البحث عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول في حزب الله أن إسرائيل لا تسمح بالمضي في البحث عن القيادي الكبير بالجماعة هاشم صفي الدين بعد قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الخميس.

أوضح محمود قماطي المسؤول في حزب الله اليوم الأحد أن إسرائيل لا تسمح بالمضي في البحث عن صفي الدين، لافتًا إلى أن مصيره لا يزال مجهولًا، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف قماطي للتلفزيون العراقي الرسمي أن اختيار أمين عام جديد لحزب الله سيستغرق بعض الوقت.

قتل مع مساعدين وإيرانيين

وكانت مصادر، كشفت أمس السبت، أن صفي الدين قتل بالغارة مع مساعدين وإيرانيين وقادة بدلاء ميدانيين بحزب الله. كما أوضحت المصادر أن الموقع المستهدف به صفي الدين في الضاحية كان على عمق كبير.

فيما نقلت وكالة "فرانس برس" عن "مصدر رفيع من حزب الله" قوله، إن الاتصال مع صفي الدين "مقطوع" منذ الجمعة.

وقال المصدر من دون الكشف هويته إن "الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية"، مضيفًا: "لا نعلم إذا كان موجودًا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودًا معه".

في حين أكد مصدر ثانٍ مقرب من الحزب، انقطاع التواصل مع صفي الدين، حسب "فرانس برس". وقال متحفظًا عن كشف هويته "يحاول الحزب الوصول إلى المقر الذي تم استهدافه تحت الأرض، لكن في كل مرة تعود إسرائيل لتنفّذ غارات (في المنطقة) في محاولة لإعاقة أي جهود إنقاذ".

وبحسب المصدر ذاته، فإن صفي الدين "كان برفقة قائد الاستخبارات في حزب الله" المعروف باسم الحاج مرتضى.

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