نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاحتلال يستهدف منطقتين بالضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنَّ الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على الضاحية الجنوبية، استهدفت الأولى منطقة السان تيريز، والثانية استهدفت منطقة برج البراجن، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان له اليوم، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، قصفنا مساء اليوم الأحد، تجمعًا لجنود العدو في مستوطنة يفتاح برشقة صاروخية".

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