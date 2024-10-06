نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاريس: سنواصل الضغط على إسرائيل والقادة العرب من أجل وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة عن الديمقراطيين كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية والزعماء العرب من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت هاريس في تصريح لقناة "سي بي إس"، يوم الأحد، إن "العمل الذي نجريه عبر القنوات الدبلوماسية مع قيادة إسرائيل يتمثل في السعي إلى الإفصاح عن مبادئنا بوضوح، والتي تضم ضرورة نقل المساعدات الإنسانية وضرورة وقف كل هذا، أي ضرورة الصفقة التي ستؤدي إلى الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار".

وتابعت: "ونحن لا نعتزم التوقف عن ممارسة الضغط على إسرائيل والمنطقة، بما في ذلك الزعماء العرب".

وامتنعت هاريس عن إجابة مباشرة عن سؤال بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفا قريبا للولايات المتحدة، مكتفية بالقول إن هناك "تحالفا حقيقيا بين شعبي الولايات المتحدة وإسرائيل".

يذكر أن الولايات المتحدة تشارك في الجهود الدبلوماسية مع الوسطاء القطريين والمصريين، الرامية إلى عقد صفقة بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين الطرفين.