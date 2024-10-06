أغرب الشائعات التي تعرض لها المشاهير (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -



تظل الشائعات جزءًا لا يتجزأ من حياة المشاهير، وغالبًا ما يختارون الرد عليها بطريقة تعكس شخصياتهم وقيمهم.

تبرز تصريحاتهم أهمية التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والشائعات.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أغرب الشائعات الذين تعرضوا لها المشاهير



توم كروز

تعرض توم كروز لعدد من الشائعات الغريبة، منها شائعات تتعلق بكونه فضائيًا. في إحدى المقابلات، أكد أن هذه الشائعات ليست سوى خيال، مشيرًا إلى أن الناس يميلون إلى تأليف قصص غير واقعية عن حياته.

بيونسيه

تواجه بيونسيه شائعات متكررة حول حياتها الشخصية، بما في ذلك الشائعات التي تدعي أنها حامل في كل مرة تظهر فيها بملابس فضفاضة. في أحد تصريحاتها، قالت: "لا أحتاج إلى تفسير حياتي لأحد"، مشيرةً إلى أهمية الخصوصية.

جاستن بيبر

تعرض جاستن بيبر لشائعة أنه توفي في حادث سيارة، مما أثار قلق معجبيه. ردًا على ذلك، نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو بصحة جيدة، مؤكدًا أن الشائعات غير صحيحة.

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان واجهت شائعات عديدة حول عمليات التجميل. في إحدى المقابلات، أكدت أن كل ما يُقال عن تغييرات شكلها ليس سوى مبالغات، وأنها تحب أن تكون صادقة مع معجبيها.

ليوناردو دي كابريو

تحدث ليوناردو دي كابريو عن شائعة ارتباطه بامرأة تصغره بكثير، وأوضح في مقابلة أنه يفضل الحفاظ على حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء، واعتبر أن الشائعات ليست سوى جزء من حياة الشهرة.

سيلينا غوميز

تعرضت سيلينا غوميز لشائعات حول صحتها النفسية، مما دفعها للحديث علنًا عن تجاربها. في تصريحاتها، أكدت أهمية التحدث عن الصحة النفسية وطلب المساعدة عند الحاجة.