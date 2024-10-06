لهذا السبب.. درة تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اسم النجمة التونسية درة تريند محركات بحث جوجل، نظرا لاحتفالها بعيد ميلاد زوجها هاني سعد، على أنغام أغنية "ربنا يخليك لقلبي" للفنانة كارمن سليمان، وذلك من خلال نشر فيديو مجمع لأبرز الصور والفيديوهات التي جمعتهما سويًا.

وعلقت درة على الفيديو قائلة: "كل سنة وأنت بخير وصحة وسعادة حبيبي يا أغلى الناس، تستحق كل السعادة"، ليرد عليه زوجها: "ربنا يخليكي ليا يا رب حبيبتي ويحفظك دايمًا.. بحبك".

تعليقات الجمهور على منشور درة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور،وكانت من بين ابرز التعليقات كل عام وهو بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين، ربنا يحفظكم من كل شر، ربنايسعدكم،وغيرها من التعليقات.

درة في تجربة جديدة في وين صرنا

وكانت درة أعلنت مؤخرا دخولها عالم الإخراج من خلال فيلمها الوثائقي الجديد الذي يحمل عنوان "وين صرنا"، حيث نشرت عدد من الصور من كواليس الفيلم عبر حسابها على "إنستجرام"، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

حيث علقت على كواليس الفيلم: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لا يزال مستمرا، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي"، متابعة: "فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي documentary (تسجيلي) من فكرتي وإخراجي لأول مرة وانتاجي (لا أظهر فيه)".

