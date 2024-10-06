أخبار مصرية

الأهلى يطلب حكاما أجانب لإدارة مبارياته فى كأس السوبر المصرى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - قرر مسئولو النادي مخاطبة اتحاد الكرة لتعيين حكام أجانب في مباريات ببطولة كأس السوبر المصري، بدءا من لقاء سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري في الإمارات.

 

جاء طلب الأهلي الاستعانة بحكام أجانب؛ بسبب صعوبة المنافسة في هذه البطولة، خاصة أن الفريق مُقدم على بداية موسم جديد، ويرغب في أن يتم اسناد مبارياته إلى حكام أجانب.

 

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيستعين بحكام مصريين لإدارة مبارياته في بطولة كأس السوبر المصري، وهو ما يتعارض مع رغبة الأهلي الذي يطلب الاستعانة بحكام أجانب.

 

ويلعب الأهلي، بطل الدوري المصري، مع سيراميكا، بطل كأس الرابطة، والفائز منهما يلعب مع الفائز من مباراة بيراميدز والزمالك.

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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