نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رائد الإعلام الرياضي.. مسيرة أحمد شوبير الإعلامية بعد انطلاق برنامجه الجديد "حارس الأهلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مما لاشك فيه أن أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، ومقدم برنامج "حارس الأهلي" على شاشة قناة الأهلي، واحد من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر على مدار السنوات السابقة، ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" مسيرة أحمد شوبير الإعلامية، والتي تضمنت العمل في العديد من القنوات الفضائية.

عاد الإعلامي أحمد شوبير للظهور مجددا على شاشة التليفزيون، هذه المرة من خلال قناة النادي الأهلي الفضائية بعد إعادة هيكلتها.

في أولى حلقات برنامجه، صرح شوبير: "قناة الأهلي هي شاشة الفرح، والأهلي هو النادي الأكبر في مصر وإفريقيا".

مسيرة أحمد شوبير الإعلامية

انطلقت مسيرة أحمد شوبير الإعلامية بعد اعتزاله كرة القدم، حيث بدأ في التلفزيون المصري بتقديم استوديو تحليلي لمباريات الدوري على القناة السادسة. ثم انتقل إلى قناة دريم، حيث قدم برنامجي "الكرة مع دريم" و"الرياضة اليوم".

عودة إلى التلفزيون المصري

عاد شوبير مرة أخرى إلى التلفزيون المصري عبر القناة الثانية، حيث قدم برنامج "الكرة في بيتك"، قبل أن ينتقل إلى قناة الحياة من خلال برنامج "الملاعب اليوم".

العمل في القنوات الرياضية الخاصة

توالت محطات شوبير في القنوات الرياضية، حيث قدم برنامج "الملعب" على قناة مودرن سبورت، ثم انتقل إلى قناة CBC 2 بنفس البرنامج، قبل أن يظهر على قنوات صدى البلد مع برنامجه "مع شوبير".

محطة أون تايم سبورت

كانت محطته الأخيرة على قناة أون تايم سبورت، حيث قدم برنامج "الكرة مع شوبير" إلى جانب الاستوديو التحليلي للمباريات تحت مسمى "ملعب أون تايم"، بالإضافة إلى برنامجه الإذاعي على إذاعة أون تايم سبورت في الصباح.

الانتقال إلى قناة الأهلي

بعد مغادرته أون تايم سبورت، يعود أحمد شوبير مجددًا ليطل على جمهوره من خلال قناة الأهلي عبر برنامج "حارس الأهلي".