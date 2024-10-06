نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف كواليس اجتماع كولر ورمضان.. وموقف الأهلي من الصفقات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مؤخرا بين محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وفي حديثه عبر قناة "الأهلي"، أوضح شوبير أن محمد رمضان قال لكولر: "نحن مستعدون لدعم الفريق بأي صفقات تحتاجها، فقط أخبرنا باللاعبين الذين تود التعاقد معهم وسنسعى لإتمام الصفقات في الوقت المناسب للنادي".

كما أشار شوبير إلى أن الأهلي أبرم حتى الآن أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث تعاقد مع المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي، ويوسف أيمن من الدحيل القطري، والمغربي أشرف داري من برست الفرنسي، بالإضافة إلى عمر الساعي من الإسماعيلي.

وفيما يتعلق بالتحقيق مع اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، المعار إلى سيراميكا كليوباترا، أضاف شوبير: "تم الاستماع إلى أقوال قندوسي وأمير توفيق في القضية المتعلقة بالتصريحات، وسيرفع التقرير إلى محمد رمضان ولجنة التخطيط لاتخاذ القرار المناسب".