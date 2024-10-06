متحدث الزمالك: الجارحي مدين بالاعتذار وتصريحاته تعيد الأجواء المشحونة بين الزمالك والأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن رأيه حول تصريحات محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، التي أثارت جدلًا كبيرًا مؤخرًا.

متحدث الزمالك: الجارحي مدين بالاعتذار وتصريحاته تعيد الأجواء المشحونة

كان الجارحي قد علق عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" بشأن إحدى مشجعات الزمالك، قائلًا: "ردود أفعالكم تجعلني أشفق عليكم، صعبانين علي كلكم، من رئيس ومجلس ولاعبين وجمهور".

ورد أحمد سالم على هذه التصريحات خلال ظهوره على قناة "الشمس"، حيث تساءل: "ألم نكن قد تجاوزنا هذه الأجواء؟ ألم نعلن نهاية الحقبة السابقة المليئة بالإساءات؟ لماذا نعود إلى هذه الأجواء بينما يعيش مجلسي الأهلي والزمالك حالة من الحب والاحترام في الوقت الراهن؟"

وتابع سالم: "لماذا يجب على رجل مثل محمد الجارحي، الذي يُعتبر سياسيًا محترمًا، أن يتحدث بهذه الطريقة؟ أرى أنه أخطأ في تعليقه".

وأكمل: "لماذا يشعر بالشفقة تجاه رئيس الزمالك؟ كابتن حسين لبيب يواجه تحديات كبيرة، ومع ذلك استطاع تحقيق بطولات قارية تسر الجميع، يجب أن يُحترم ويُقدّر بدلًا من أن يُعتبر موضع شفقة".

كما تساءل عن سبب الشفقة تجاه مجلس إدارة الزمالك، الذي يضم رجال أعمال بارزين حققوا إنجازات كبيرة بأقل الإمكانيات.

وأشار سالم إلى اللاعبين، قائلًا: "لماذا تشعر بالشفقة تجاههم؟ لقد فازوا بلقب السوبر قبل أسبوع وأبدعوا في المباراة رغم التحديات التي واجهوها".

واستمر: "لماذا تشعر بالشفقة تجاه الجمهور؟ أتعجب من النغمة التي تدعو إلى التوقف عن الاحتفال، هل يُعقل أن أحتفل أمام بوابات النادي المنافس؟ بينما تحتفل أنت منذ أربع سنوات بفوز أفشة وهذا حقك، ألا يحق لي أن أحتفل بفوز منسي؟"

وختم حديثه بالإشارة إلى أن العهد الجديد يجب أن يتميز بالأناقة والاحترام، مؤكدا أن مجلس إدارة الأهلي لا يرغب في العودة إلى هذه الأجواء، وأن محمد الجارحي مدين باعتذار لكل من أساء لهم بتصريحاته.

كما تساءل: "لماذا يُنتقد من يصف ناديه بأنه أكبر قلعة رياضية في مصر؟ ما الذي يزعجك في ذلك؟"