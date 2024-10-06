حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 7-10-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم 7-10-2024

ماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك حظك اليوم الاثنين اكتوبر 2024.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 7-10-2024

مهنياً: يسجل هذا اليوم انعطافًا نحو مرحلة جديدة، وقد يبدّل في صورتك ويجعلك معرّضاً لانتقاد او لبعض المحاسبة والمساءلة

عاطفياً: زواج يخص أحد المقرّبين يشجعك على الارتباط بشريك العمر، ويطرأ ما يرفع من المكانة الاجتماعية والمادية

صحياً: الأرق المتواصل الذي ينتابك سببه نفسي بالدرجة الأولى والإرهاق المتواصل الذي تتعرض له

حظك اليوم برج الثور الاثنين 7-10-2024

مهنياً: تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك، قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ

عاطفياً: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً

صحياً: الندم لن يجدي بعد أن تكون صحتك قد وصلت إلى حالة يصعب معها العلاج النافع

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 7-10-2024

مهنياً: عليك أن تكون حذراً في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون أقرب فرصة المناسبة للنيل منك

عاطفياً: لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، والى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصاً أن أفقها غير واضح

صحياً: تمنّي النفس بالعودة إلى الأيام الخوالي حين كان وضعك الصحي على أفضل ما يكون، لكن الأمر مستحيل

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 7-10-2024

مهنياً: عليك أن تكون أكثر تفاؤلاً، وخصوصاً أنك ستقدم على مرحلة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الصعد كافة

عاطفياً: التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية

صحياً: حاذر قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العائلة، مما يرهقك نفسياً وجسدياً

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 7-10-2024

مهنياً: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في المرحلة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل

عاطفياً: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر وخصوصاً في هذه الأيام

صحياً: لا تسر عكس التيار وتخالف التعليمات الطبية ولا سيما أن وضعك حرج ودقيق

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 7-10-2024

مهنياً: تزول عمليات التباس وإرباك صادفتها قبل هذا اليوم وتستعيد ثقتك بنفسك وقدرتك على التغلب على المعوقات

عاطفياً: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، بل قم بالأمر بنفسك اليوم قبل الغد، فهذا يمنحكما مزيداً من الاستقرار العاطفي

صحياً: تحاول قدر الإمكان الابتعاد عما يثير عصبيتك ويعكر مزاجك لتبقى مرتاح البال

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 7-10-2024

مهنياً: لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل

عاطفياً: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع

صحياً: لا تجعل الآخرين يستفزونك ويثيرون عصبيتك بغية إصابتك بعارض صحي

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 7-10-2024

مهنياً: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى مشكلات مالية

عاطفياً: كثرة التعاطي باستخفاف مع الشريك قد تفضي إلى عواقب سيئة، وهذا لن يكون في مصلحتكما على الإطلاق، بادر إلى المعالجة فوراً

صحياً: تتجاوز مرحلة دقيقة كادت تلزمك الفراش طويلاً لو لم تقصد الطبيب في الوقت المناسب

حظك اليوم برج القوس الاثنين 7-10-2024

مهنياً: حاول أن تكون اليوم أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع

عاطفياً: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد فترة من الترقب بينكما

صحياً: تبذل قصارى جهدك للتغلب على عامل الكسل الذي يسيطر عليك منذ فترة وتنجح

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 7-10-2024

مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء

عاطفياً: أي نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً ولا ينتقص من الكرامة

صحياً: تقيد بنصائح خبير التغذية بحذافيرها وطبقها بلا مخالفات ولكن تكون النتائج إلا كما تريد

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 7-10-2024

مهنياً: هذا اليوم يفتح أمامك صفحة جديدة ويمهّد لمشروع ويحمل بعض النجاحات غير المنتظرة والمميزة جيداً

عاطفياً: قد لا تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تمر بها، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطي العقبات كلها

صحياً: اعتمد على الخضراوات المزروعة بطريقة خالية من الأسمدة والكيماويات

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 7-10-2024

مهنياً: حذار تراكم المسؤوليات عليك وتأجيلها إلى وقت آخر، فهذا اليوم بمثابة امتحان لكفاءتك وقدرتك على التحمّل وعلى تدبير أعمالك وتنظيمها

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة بالشريك، وهذا يضمن النجاح لكما عموماً ويبقي العلاقة ممتازة

صحياً: النصائح الطبية المتعلقة بالنظام الغذائي الفعال أثبتت جدواها، فاختر بعضها وطبقه.