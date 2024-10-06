رئيس جامعة الأزهر ونائبه للدراسات العليا يتفقدان ليلًا مستشفيات الحسين وسيد جلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - جنبًا إلى جنبٍ مع متابعة انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، وفي إطار حرصه على المتابعة الدائمة والمستمرة لقطاع المستشفيات الجامعية؛ للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين؛ قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، بجولة تفقدية لمستشفيات الجامعة بالقاهرة،

تضمنت تفقد مستشفيات: (الحسين - سيد جلال - الزهراء ) الجامعي.

وخلال الجولة تفقد فضيلة رئيس الجامعة ونائبه "أقسام الطوارئ والاستقبال"، وتابعا سير العمل وتحدثا مع بعض المواطنين المترددين على المستشفيات الثلاثة.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية لجميع المواطنين المترددين على مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة ودمياط وأسيوط.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مستشفيات جامعة الأزهر الخمس في القاهرة ودمياط وأسيوط تسهم بشكل كبير في جميع المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة بناء الانسان ومبادرة 100 مليون صحة، كما أسهمت في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى القوافل الطبية التي تسيرها الجامعة وكان آخرها القافلة التنموية الشاملة التي قام بها قطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع إلى محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي.