سمية الخشاب تعلق على قرار النقابة باحالتها للتحقيق بسبب التاروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 08:36 مساءً - علقت الفنانة سمية الخشاب على قرار الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بايقاف تصاريح فيلم التاروت.

وقالت سمية الخشاب " بدأنا تصوير من قبل صدور قرار منع البلوجر من المشاركه في اي اعمال فنية ".

وتابعت :" البلوجر كان له مشهد صغير مش دور رئيسي وانا تحدثت مع الدكتور اشوف زكي وتفهم الموضوع ".

واختتمت :" نحترم دكتور اشرف زكي ونحترم قرار النقابة ".

فيلم التاروت

أعلن بلال صبري، منتج فيلم "أوراق التاروت"، أن الرقابة لم تعترض على أي مشهد في الفيلم، موضحًا أن الاعتراض كان حول اسم الفيلم فقط لتشابهه مع اسم مسلسل آخر.

كما نفى وجود مشاهد خادشة للحياء في الفيلم، قائلاً: "مرضهاش على عيالي".

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أشار صبري إلى أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت قرارًا بعدم مشاركة أي بلوجر في الأفلام، رغم أن الفيلم تم تصويره منذ عام ونصف، وبالتالي لا ينطبق عليه هذا القرار.

فيلم "أوراق التاروت" يشارك فيه نجوم كبار مثل رانيا يوسف، مي سليم، ومحمد عز، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد التهامي ومحمد الشقنقيري، والفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه حول حادثة غامضة تعرضت لها ثلاث فتيات وتأثيرها على حياتهن.