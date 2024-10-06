علاء مرسي يتصدر التريند بعد حفل زفاف ابنته على شاب من خارج الوسط الفني



القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل الممثل الشهير علاء مرسي الليلة بزفاف ابنته مريم، في حفل مميز حضره عدد من الأهل والأصدقاء. وقد اختارت مريم شابًا من خارج الوسط الفني، مما أثار تساؤلات العديد من الحضور حول تفاصيل هذه العلاقة. تميز الحفل بأجواء من الفرح والبهجة، حيث قدم مرسي تهانيه القلبية لابنته، معبرًا عن سعادته بتأسيس عائلتها الجديدة،مما أدى إلى تصدر الحفل تريند محركات بحث جوجل.

وحرص على حضور الحفل كل من: الفنان تامر حسنى ورامي صبري ومدحت صالح،والمخرج محمد سامي وميرعمر،سمية الخشاب،دينا،صلاح عبد الله، أحمد ادم،وغيرهم من النجوم.



وكان قد أقام الفنان علاء مرسى عقد قران لابنته يوم الجمعة 24 مايو الماضى، وحرص على حضور عقد القران كل من: الفنان حمادة هلال ونجله وأشرف زكى وبيومى فؤاد ومحمد محمود وعمرو عبد الجليل وأحمد الشامى وشريف باهر، وعدد كبير من الفنانين.

آخر أعمال علاء مرسي

والجدير بالذكر ان آخر أعمال علاء مرسي مسلسل عتبات البهجة، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.