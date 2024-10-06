بعد تصدره التريند.. تعرف علي مواعيد وتفاصيل مسلسل "مطعم الحبايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل "مطعم الحبايب" نجاحًا كبيرًا فور عرض حلقاته الأولى على منصة "شاهد VIP"، حيث تدور أحداثه في عالم الطبخ ضمن إطار كوميدي درامي.

مواعيد عرض مسلسل “مطعم الحبايب”

ويعرض مسلسل “معطم الحبايب” 3 مرات في الأسبوع كل خميس وجمعة وسبت، عبر منصة شاهد VIP.

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

ويجسد أحمد مالك خلال أحداث المسلسل شخصية الشيف صبحي، وهو طباخ ماهر يواجه تحديات عديدة بسبب المنافسة بين المطاعم، فيما تلعب هدى المفتي دور وديدة وهي فتاة ليست لها أية علاقة بالطبخ ولكنها تجد نفسها فجأة داخل هذا العالم، كما يقدم بيومي فؤاد شخصية أحمد أبو المجد وهو صاحب مطعم الحبايب ويدخل في صراعات مع سامي مغاوري صاحب أحد المطاعم المنافسة، إسلام إبراهيم يجسد شخصية طباخ.

وتعيش وديدة حياة الترف وتحت الأضواء باعتبارها إنفلونسر وناقدة طعام على مواقع التواصل الاجتماعي وتهتم كثيرا بكل ما هو مختلف حتى أنها أقامت خطوبتها على غرار الأفراح الشعبية وفي حفل الخطوبة تحرص على وجود كل ما هو يتعلق بالبيئة الشعبية منها عربية الكبدة والتي كان يقف بها صبحي أحمد مالك ويدخل في مشادة مع وديدة بعدما طلبت ساندويتشات منه والتقطت صورا معها هي وصديقاتها ثم تركن الطعام فشعر هو بالإهانة وقرر ترك الحفل، ولكنه يلتقي بالشيف أبو المجد ويذيقه طعامه ويعجب به ويطلب منه معرفة مكانه.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب

ويعتمد مسلسل مطعم الحبايب على الدراما الاجتماعية الممزوجة بعالم المطبخ ومشكلاته وحياة العاملين في مجال الطبخ، ومواقف كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق، تعكس المنافسة بين أصحاب المطاعم، وأحداث المسلسل تدور معظمها داخل مطعم الحبايب، حيث تنشأ قصة حب بين أحمد مالك وهدى المفتي خلال الأحداث.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.