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"هاتريك" ليفاندوفسكي يؤمن صدارة برشلونة

حافظ برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة، مساء الأحد، في الجولة التاسعة من "الليغا". "هاتريك" ليفاندوفسكي يؤمن صدارة برشلونةحافظ برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة، مساء الأحد، في الجولة التاسعة من "الليغا". وواصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه بتسجيله "هاتريك" الفوز الثامن لبرشلونة في الدقائق الـ7 و22 و32، رافعًا رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري إلى 10 أهداف. وبهذه النتيجة انفرد برشلونة مجددًا بالصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الذي تغلب يوم أمس على فياريال 2 - صفر، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الخامسة هذا الموسم.

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