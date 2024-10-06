أخبار اليمن : وزير الخارجية يلتقي ممثل الصحة العالمية

وزير الخارجية يلتقي ممثل الصحة العالميةناقش وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية، أرتورو بيسيغان، أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية، الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الصحية لمحافظة الحديدة وبالأخص هيئة مستشفى الثورة التي تتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمحافظة ومديرياتها، خاصة وأن المحافظة عانت مؤخراً من كارثة السيول والفيضانات وأدت لانتشار العديد من الأوبئة، وكذا توقف المولدات الكهربائية لعدم توفر الوقود.

وشدد على أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء في تقديم كافة أشكال التسهيلات التي تحتاجها المنظمات الدولية العاملة في البلاد في المجال الإنساني والإغاثي، وإزالة أية صعوبات تواجه عملها بما يمكنها من القيام بدورها في خدمة المواطن .

من جانبه أوضح بيسيغان، أن مكتب منظمة الصحة العالمية ملتزم بتقديم المساعدات الطبية، وأن هناك جهود تُبذل لدى الجهات المانحة لتمويل المشاريع الإنسانية في المجال الصحي .