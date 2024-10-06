تعثر تشيلسي ويونايتد.. وبرايتون ينتصر

تعثر تشيلسي ويونايتد.. وبرايتون ينتصرتعادل تشيلسي ونوتنغهام فورست 1 - 1، ومانشستر يونايتد مع أستون فيلا من دون أهداف، يوم الأحد، في ختام مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز برايتون على توتنهام هوتسبير.

ووضع نوتنغهام فورست حدا لانتصارات مضيفه تشيلسي (3 انتصارات متتالية)، وتعادل معه بهدف لمثله.

وتقدم الفريق الضيف في النتيجة عن طريق لاعبه كريس وود في الدقيقة (49)، وأدرك تشيلسي التعادل عن بواسطة توني مادويكي في الدقيقة (57).

وأكمل نوتنغهام المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيمس وارد براوس في الدقيقة (78) لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع تشيلسي رصيده إلى (14) نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد نوتنغهام رصيده إلى (10) نقاط في المركز العاشر.

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه أستون فيلا من دون أهداف، ليرفع اليونايتد رصيده إلى (8) نقاط في المركز الرابع عشر، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى (14) نقطة في المركز الخامس.

كما فاز برايتون على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف لهدفين.

وسجل ثلاثية برايتون كل من انكوبا مينته في الدقيقة (48) وجورجينيو روتر (د.58) وداني ويلبيك (د.66)، فيما سجل ثنائية توتنهام كل من بيرنان جونسون وجيمس ماديسون في الدقيقتين (23) و(37).

وارتفع رصيد برايتون إلى (12) نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد توتنهام عند (10) نقاط في المركز التاسع.