نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مونزا ضد روما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضيفا ثقيلا على نظيره فريق مونزا اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد يو باور ستاديوم ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة مونزا ضد روما

وتنطلق صافرة بداية مباراة مونزا وروما مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مونزا وروما

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.