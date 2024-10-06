نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مونزا ضد روما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضيفا ثقيلا على نظيره فريق مونزا اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد يو باور ستاديوم ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني.
موعد مباراة مونزا ضد روما
وتنطلق صافرة بداية مباراة مونزا وروما مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مونزا وروما
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11804.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.