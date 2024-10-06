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أحمد جودة - القاهرة - تحدث شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن استبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي من قائمة منتخب مصر لمباراتي موريتانيا والتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

مدرب مصر السابق: كنت أتمنى ضم نجم الزمالك للمنتخب

وقال غريب خلال تصريحات تلفزيونية: إمام عاشور من اللاعبين المميزين داخل النادي الأهلي، وسبق وأشرفت على تدريبه في منتخب مصر".

وأضاف: حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، لديه وجهة نظر في استبعاد إمام عاشور، قد يكون منها غياب التركيز أو رد فعل اللاعب أثناء تبديله.

وأكمل: أرى أن استبعاد إمام عاشور جاء لأسباب فنية وليست أسباب سلوكية، وأتوقع استعادة اللاعب لمستواه خلال الفترة القادمة.

وواصل: استبعاد أحمد حجازي منطقي، وتألق محمد النني في أولمبياد باريس الأخيرة كان السبب الرئيسي في تواجده في المعسكر الماضي للمنتخب الوطني.

واختتم: كنت اتمنى تواجد عمر جابر لاعب الزمالك في قائمة منتخب مصر، نظرًا للمستوى الذي يقدمه اللاعب في الفترة الأخيرة، ومحمد الشناوي الحارس الأول لمصر والاقرب لحماية عرين الفراعنة في لقاء موريتانيا القادم.