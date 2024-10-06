ريال مدريد يهدّد صدارة برشلونة لليغا
فاز ريال مدريد على ضيفه فياريال 2 - صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، ليواصل ضغطه على برشلونة في صدارة الترتيب العام.
سجل فيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور هدفي الفوز للفريق الملكي في الدقيقتين (14، 73).
وتمكن ريال مدريد بهذا الفوز من رفع رصيده من النقاط إلى 21 نقاط متساويا في الصدارة مع برشلونة الذي يملك نفس الرصيد، ولكن مع مباراة أقل، حيث سيحل ضيفا اليوم الأحد على ديبورتيفو ألافيس في ختام الجولة.
في المقابل، مني فريق فياريال بهزيمته الثانية هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثالث.
وأقيمت أربع مباريات أخرى ضمن الجولة، أسفرت عن فاز رايو فاييكانو على مضيفه بلد الوليد (2- 1)، وإسبانيول على ضيفه ريال مايوركا بنفس النتيجة، وسيلتا فيغو على مضيفه لاس بالماس (1- صفر)، فيما تعادل خيتافي وضيفه أوساسونا (1-1).
وتختتم مباريات الجولة التاسعة اليوم الأحد بأربع مباريات حيث يلتقي جيرونا مع ضيفه أتلتيك بلباو، وبرشلونة مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس، وإشبيلية مع ضيفه ريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد مع مضيفه ريال سوسييداد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يهدّد صدارة برشلونة لليغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.