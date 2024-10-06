ريال مدريد يهدّد صدارة برشلونة لليغا

ريال مدريد يهدّد صدارة برشلونة لليغافاز ريال مدريد على ضيفه فياريال 2 - صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، ليواصل ضغطه على برشلونة في صدارة الترتيب العام.

سجل فيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور هدفي الفوز للفريق الملكي في الدقيقتين (14، 73).

وتمكن ريال مدريد بهذا الفوز من رفع رصيده من النقاط إلى 21 نقاط متساويا في الصدارة مع برشلونة الذي يملك نفس الرصيد، ولكن مع مباراة أقل، حيث سيحل ضيفا اليوم الأحد على ديبورتيفو ألافيس في ختام الجولة.

في المقابل، مني فريق فياريال بهزيمته الثانية هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثالث.

وأقيمت أربع مباريات أخرى ضمن الجولة، أسفرت عن فاز رايو فاييكانو على مضيفه بلد الوليد (2- 1)، وإسبانيول على ضيفه ريال مايوركا بنفس النتيجة، وسيلتا فيغو على مضيفه لاس بالماس (1- صفر)، فيما تعادل خيتافي وضيفه أوساسونا (1-1).

وتختتم مباريات الجولة التاسعة اليوم الأحد بأربع مباريات حيث يلتقي جيرونا مع ضيفه أتلتيك بلباو، وبرشلونة مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس، وإشبيلية مع ضيفه ريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد مع مضيفه ريال سوسييداد.