هاتريك تورام ينقذ إنتر من فخ تورينو

هاتريك تورام ينقذ إنتر من فخ تورينوفاز إنتر ميلان على ضيفه تورينو 3-2، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل أهداف انتر ميلان الثلاثة، المهاجم الفرنسي ماركوس تورام في الدقائق (25، و35، و60)، فيما أحرز هدفي تورينو دوفان زاباتا في الدقيقة (36)، ونيكولا فلاسيتش في الدقيقة (88) من ركلة جزاء.

ورفع الإنتر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر، فيما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز السادس.

وفي بقية مباريات الجولة ذاتها، فاز أودينيزي على ضيفه ليتشي بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ليتشي عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

كما حقق أتالانتا فوزا عريضا على جنوى بنتيجة (5 - 1)، رافعا رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.