أحمد سعد يعبر عن سعادته بنجاح حفله في المغرب

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد سعد، عن سعادته بنجاح حفلة الغنائي في المغرب والذي أقيم تحت شعار “كامل العدد”، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

ونشر أحمد سعد، صور الحفل، معلقًا: “ومين ميحبش المغرب، حفل أمس من مهرجان Fun Festival مع الجمهور الفرفوش اللي بحب أشوفهم ومشبعش منهم”.

آخر أعمال أحمد سعد



يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "كبرتوا الموضوع" والتي كانت ضمن المسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، الذي يعرض عبر منصة "يانغو بلاي"، وتخطت مليون مشاهدة وذلك خلال أسبوعين من إتاحتها عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "كبرتوا الموضوع" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وجاء مطلع الأغنية كالآتي:

يا ليلي ليلي ليلي

يا عيني عيني عيني

ليلي ليلي ليلي

أنا كنت في يوم صغير

وكل حاجه عادي

إيه اللي فجأة اتغير

وصلنا للدرجادي

كان كل حاجة صعبة.. بكلمتين تعدي

وأما أزعل كنت ألاقي أنا

بوستين نازلين على خدي