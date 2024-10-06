العالم اليوم - العاهل السعودي يجري فحوصات طبية جراء التهاب في الرئة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 08:29 مساءً - أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيجري بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الديوان الملكي: "يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة".

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