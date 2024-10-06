شاهد المران الأول لمنتخب مصر استعدادا لمباراتى موريتانيا فى التصفيات الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - أدى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مرانه الأول مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري.وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفي شوبير.

خط الدفاع : رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف أحمد عيد.

خط الوسط : محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - أسامة فيصل.

الشناوي

بيكهام

حسام حسن

حمدي فتحي

زيزو وشحاته