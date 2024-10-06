رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى السفير السويدي وكبرى الشركات السويدية لدى مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 08:26 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث تعميق الشراكات المصرية السويدية في مجالات الرعاية الصحية وأبرزها 5 محاور تشمل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية والاستشارات عن بُعد ودعم التوعية الصحية ونظم إدارة المستشفيات وتعزيز الطب الشخصي والوقاية من الأمراض عبر الجينوم

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحرص على تعميق آفاق التعاون مع السويد ويشيد بالتطورات البارزة التي حققتها دولة السويد في مجال الابتكارات الصحية.. ويؤكد: قوة قطاعها الخاص والتزامها بالتنمية المستدامة يتوافق مع أهداف الإصلاح الصحي في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية لدينا قصص نجاح متميزة للتعاون مع الشركات السويدية "اليكتا وجيتينجي واسترازينيكا" .. ويؤكد: السوق المصري الآن في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر على مستوى كافة القطاعات لاسيما القطاع الصحي

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية الاستفادة من قاعدة البيانات الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.. و لدينا 6 مليون ملف طبي الكتروني حتى الآن ويتم إصدار 20مليون وصفة طبية إلكترونية شهريًا.. والمرحلة الثانية ستتضاعف مخرجاتها لثلاث أضعاف المرحلة الأولى

السفير السويدي لدى مصر يشيد بمجهودات رئيس هيئة الرعاية الصحية لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين مصر والسويد.. ويؤكد: مصر شريك أساسي في تعزيز الاستثمارات الصحية والتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة

مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي: نتطلع لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتطبيق حلول صحية مستدامة وتوسيع الاستثمارات الصحية.. ويؤكد: الشركات السويدية مجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، السيد هاكان إمسجارد، سفير السويد لدى مصر، وممثلي كبرى الشركات السويدية لدى مصر، وذلك لبحث تعزيز الاستثمارات الصحية في مصر.

حضر اللقاء السيد مسعود بيوكي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي، والسيدة جوانا نودير، سكرتير أول للشؤون الاقتصادية ورئيس قسم ترويج التجارة والثقافة بالمجلس، والبروفيسور يوهان كارلسون، كبير المستشاريين الصحيين والرئيس السابق لوكالة الصحة العامة السويدية، إلى جانب وفد مجلس التجارة والاستثمار السويدي وعدد من الخبراء والمستثمرين بدولة السويد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن اللقاء تناول بحث تعميق وتوسيع آفاق الشراكات المصرية السويدية وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وذلك في 5 محاور رئيسة تشمل تطوير البنية التحتية، ودعم التجهيزات الطبية، والاستشارات عن بُعد، وتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية بهدف تحسين تجربة المرضى، ودعم برامج التوعية الصحية ومبادرات الصحة العامة، وتناقل الخبرات في نظم إدارة المنشآت الصحية، وتعزيز الطب الشخصي والوقاية من الأمراض عبر الجينوم.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التعاون ودعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لافتًا أن السوق المصري الآن في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر على مستوى كافة القطاعات لاسيما القطاع الصحي وهو ما يضمن بدوره تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتطورات البارزة التي حققتها دولة السويد في مجال الابتكارات الصحية، مشيرًا إلى أن قوة قطاعها الخاص والتزامها بالتنمية المستدامة يتوافق مع أهداف الإصلاح الصحي في مصر، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز هذه الجهود ودعم البحث والتطوير في القطاع الصحي.

كما أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على أهمية تحليل البيانات الصحية والاستفادة القصوى من قاعدة البيانات الصحية لافتًا أن لدينا 6 مليون ملف طبي الكتروني حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتم إصدار 20مليون وصفة طبية إلكترونية شهريًا، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستتضاعف مخرجاتها لثلاث أضعاف المرحلة الأولى، فمن المقرر أن تغطي المرحلة الثانية 15 مليون مواطن ب5محافظات وهم «المنيا، دمياط، كفرالشيخ، شمال سيناء، مطروح».

وخلال اللقاء تم استعراض قصص النجاح المتميزة لبعض الشراكات السويدية مع هيئة الرعاية الصحية، بما في ذلك التعاون والشراكة مع جيتينجي GETINGE في الميكنة الكاملة لأقسام العمليات وميكنة دورة إدارة المريض داخل الأقسام، فضلًا عن التعاون للتشغيل الأخضر المستدام لأقسام التعقيم المركزي بمستشفيات الهيئة، إضافة إلى استخدام الحلول الرقمية وتطوير التدريب، من خلال إنشاء أكاديمية EHA GETINGE ACADEMY للتدريب التقني للأطقم الطبية لهيئة الرعاية الصحية.

وتمت الإشارة إلى سبل التعاون مع شركة "إليكتا"السويدية، المتخصصة في تكنولوجيا العلاج الإشعاعي وعلاج الأورام، فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة وأحدث طرق تشخيص وعلاجات مرضى الأورام، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية على أحدث التكنولوجيات المتطورة لتشخيص وعلاج الأورام بالجاما نايف، والاستئصال الدقيق للأورام بالأشعة، وأحدث التقنيات المتقدمة، فضلًا عن التعاون مع شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) في مجال تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، ودعم مبادرات الصحة العامة

ومن جانبه، أثنى السفير هوكان إيمسجورد، السفير السويدي لدى مصر ، على مجهودات رئيس هيئة الرعاية الصحية، لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين مصر والسويد، مشيدًا بمجهوداته المبذولة لاستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر والوصول بها إلى مرحلة العالمية، مؤكدًا أن مصر شريك أساسي في تعزيز الاستثمارات الصحية والتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.

فيما أعرب السيد مسعود بيوكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي، عن تطلع الشركات السويدية الكبرى لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتطبيق حلول صحية مستدامة وتوسيع الاستثمارات الصحية، لافتًا أن الشركات السويدية مجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية

هذا، وشهد اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة شيرين إبراهيم علام، خبير التخطيط وإدارة الشراكات الدولية بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.

فيما ضم الوفد السويدي الذي حضر اللقاء أيضًا شركات رائدة في قطاع الرعاية الصحية مثل AstraZeneca، وهي شركة الأدوية الحيوية التي تقودها العلوم، Elekta، والتي تقدم حلول العلاج الإشعاعي الدقيقة للرعاية بالسرطان، Getinge ، المتخصصة في غرف العمليات وأنظمة العناية المركزة ، Arjo ، التي تركز على تعزيز تنقل المرضى وجودة الرعاية الصحية ،Skåne Care ، التي تقدم الاستشارات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات ، و GHP ، التي تدير عيادات متخصصة في مجالات تشخيصية مختارة، ومن الوكالات السويدية، مؤسسة تمويل التنمية السويدية، Swedfund ووكالة ائتمان التصدير السويدية EKN.