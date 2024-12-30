الرئيس السيسى ناعيا كارتر: رمزاً للجهود الإنسانية والدبلوماسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:31 صباحاً - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، وتقدم بالعزاء إلى عائلته والرئيس والشعب الامريكى.

وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الإجتماعى: في هذه اللحظة الحزينة، أَتَقَدَّمُ بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد كان الرئيس كارتر رمزاً للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه، وسيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفوراً في سجلات التاريخ البيضاء، وتجسد أعماله الإنسانية نموذجاً رفيعاً للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز قادة العالم عطاءً للإنسانية.

رحم الله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.