نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه الذي سيواجه أتالانتا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

يلتقي النيراتزوري مع أتالانتا، مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 على ملعب "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أتالانتا

حارس المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان أوريل بيسي - دي فراي - دافيد باستوني.

خط الوسط: دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - مخيتاريان - فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: تورام - لاوتارو مارتينيز.

وتنقل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية بتعليق بلال علام، وتذاع كذلك على شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية بتعليق مشاري القرني.