الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا في محور كورسك بلغت 310 جنود في آخر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - أفادت الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن أوكرانيا فقدت في محور كورسك خلال اليوم الماضي أكثر من 310 جنود ومركبة مشاة قتالية و10 مركبات قتالية مدرعة وعددا من المعدات العسكرية الأخرى.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في خضم عملياتها الهجومية استهدفت تشكيلات من 12 لواء أوكرانيا في محيط 11 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت 5 هجمات للعدو.

وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 9 مراكز سكنية في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 3 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

ووصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال إلى أكثر من 45530 عسكريا و262 دبابة و204 مركبات مشاة قتالية و142 ناقلة جند مدرعة و1359 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.