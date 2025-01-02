العالم اليوم - قتيلان و3 جرحى في اشتباكات عشائرية جنوب سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يناير 2025 01:23 مساءً - أفادت وسائل إعلام سورية، الخميس، بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء اشتباكات عشائرية في درعا بجنوب البلاد .

وذكر موقع "درعا 24" الإخباري على صفحته بموقع "فيسبوك" أن الاشتباكات التي اندلعت ليل الأربعاء بين أفراد من عشائر البدو جراء خلاف قديم في الصافيا في مدينة إزرع بريف درعا الأوسط أدت إلى سقوط قتيلين إضافة لسقوط ثلاثة جرحى.

وأضاف أن القتيلين كانا يقودان مجموعات مسلحة تُتهم بارتكاب انتهاكات بحق الأهالي منها قطع الطريق والتشليح، مشيرا إلى توقف الاشتباكات بعد تدخل قوات من إدارة العمليات العسكرية.

وكان "تلفزيون سوريا" ذكر الخميس، أن الاشتباكات المسلحة مستمرة منذ أكثر من يوم بين عوائل البدو .

وأضاف أن إدارة العمليات العسكرية دخلت إلى إزرع لملاحقة فلول النظام الفارين من عملية التسوية، لافتا إلى أن مدينة إزرع لم تخضع لقوات المعارضة إبان سنوات الثورة وبقيت مركزا أمنيا تابعا للنظام السوري السابق .