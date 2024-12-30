تدمير 20 دبابة أبرامز أمريكية في أوكرانيا من أصل 31 قطعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - قالت مجلة Military Watch Magazine، إنه بات بمقدور الخبراء العسكريين الروس دراسة مواصفات دبابات Abrams الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا.

وأضافت: "على خلفية تدمير 20 من أصل 31 دبابة أبرامز أوكرانية، تم التأكيد على اغتنام الجيش الروسي لعدة قطع منها مع أضرار طفيفة فقط، وهو ما يوفر الفرصة لروسيا لتفكيك هذه المركبات المدرعة لإجراء دراسة مفصلة".

ووفقا للمقالة، يتسم استيلاء الروس على هذا النوع من المركبات المدرعة الأمريكية، بأهمية فائقة لأن دبابات أبرامز تستخدم على نطاق واسع من قبل الجيش الأمريكي وحلفائه.

وتؤكد المجلة، أن حلفاء روسيا قد يبدون كذلك الاهتمام بالمعلومات التي تم الحصول عليها من دراسة الدبدبات التي تم الاستيلاء عليها.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الغربية تصريحات أدلى بها أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، حيث أعربوا عن عدم ارتياحهم لفاعلية "أبرامز" ومشاكل تقنية تواجهها في ساحة القتال، بما فيه مشاكل الأجهزة الإلكترونية والعجز عن التصدي لنيران الطائرات المسيرة والدبابات الروسية.