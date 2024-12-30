تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي والقناة الناقلة للمباراة

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رياض - احمد صلاح - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية بصفة عامة، وجمهور النادي الأهلي بصفة خاصة، المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي إنبي في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري، حيث ستقام المباراة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ويتوقع عشاق الكرة المستديرة أن لا تخلو هذه المباراة من الأهداف والندية بين المارد الأحمر وفريق إنبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي بدوري NIle والقناة الناقلة للمباراة

يلتقي النادي الأهلي مع نادي إنبي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة من خلال قناة أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sport، صاحبة النقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وذلك من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة، حيث تقوم قناة أون تايم سبورتس ON Time Sport في الاستديو التحليلي بإستضافة نخبة من نجوم كرة القدم المصرية السابقين، وذلك من أجل التعليق على المباراة، وفرص كل فريق في الفوز بها.

ومن المتوقع أن يستقر المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر على التشكيل التالي الذي سوف يخوض به مباراة الأهلي وإنبي في الجولة السابعة بدوري نايل :-