الرئيس السيسى ناعيًا ”جيمى كارتر”: أعماله الإنسانية تجسد نموذجًا رفيعاً للمحبة والسلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:28 صباحاً - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، متقدمًا بالعزاء لعائلته وللشعب الأمريكى.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"في هذه اللحظة الحزينة، أَتَقَدَّمُ بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، لقد كان الرئيس كارتر رمزاً للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه، وسيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفوراً في سجلات التاريخ البيضاء، وتجسد أعماله الإنسانية نموذجاً رفيعاً للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز قادة العالم عطاءً للإنسانية.

رحم الله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر".