الأهلى يقرر عرض أحمد القندوسى للبيع وهيكلة إدارة التعاقدات فى أزمة الوكلاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 10:29 مساءً - انتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي الأهلي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي، وقررت إدارة الكرة ما يلي:-

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

وأسفرت التحقيقات التي أجراها النادي الأهلي على مدار الـ48 ساعة الماضية، عن عدم وجود مخالفات فيما ورد بتصريحات الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار على سيراميكا، بعد الاستماع إلى كل الأطراف الذين طالتهم الاتهامات.

كان قندوسي قد كشف أن الأهلي فرض وكلاء بأعينهم في صفقة التفاوض مع مواطنه زين الدين بلعيد، وهو ما تسبب في فشل المفاوضات مع اللاعب وعدم قدومه إلى الجزيرة وفضل الخروج للاحتراف في أوروبا.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها إجارة الكرة بالأهلي عدم وجود مخالفة وفي ضوء ذلك قرر اتخاذ كافة الإجراءات تجاه أحمد قندوسي وعرضه للبيع.

كما قررت إدارة الكرة بالأهلي إعادة تشكيل لجنة التعاقدات بما يتلائم مع المرحلة المقبلة، ضمن مرحلة التطوير التي سيجريها.