نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانويل جوزيه: سحبت شارة القيادة من الحضري لهذا السبب.. وتحديت إدارة الأهلي بسبب "فلافيو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب سحب شارة القيادة من عصام الحضري حارس مرمى القلعة الحمراء الأسبق ومنتخب مصر.



وقال مانويل جوزيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "سحبت شارة القيادة من الحضري لأن القائد لازم يفكر في الفريق مش في نفسه".



وتابع: "سلوك عصام الحضري لم يكن جيدا لأنه كان يفكر في نفسه في المقام الأول".



وأضاف: "للأسف لم أعمل مع صالح سليم لفترة طويلة، وعلاقتي كانت جيدة دائما مع إدارات الأهلي وحدث مرة واحدة نقاش حاد مع حسن حمدي".



وأكد: "الألقاب التي حققتها مع الأهلي لم أفوز بها بنفسي فقط بل بمساعدة الإدارات والأجهزة الفنية واللاعبين ".



وأكمل: "فلافيو كان صفقة صعبة وتعاقدنا معه لأنه كان هداف الدوري الأنجولي، كل الناس كانت بتقولي مشي فلافيو لأنه ليس بمستوى الأهلي وأصريت على استمراره ".



وشدد: "في اجتماع لمجلس إدارة الأهلي قولت مش همشي فلافيو وقولت لو مشي همشي أنا كمان، فلافيو بعد الصبر عليه تحول لنجم كبير وقالوا إن جوزيه كان عنده حق ".

وأوضح: "قررت اعتزال التدريب لكي أعيش أمور أخرى في الحياة وعندي هوايتين غير الكرة هما القراءة وصيد السمك".



واستكمل: "بعض الأندية تقوم بتغيير المدربين زي ما بيغيروا القمصان، طريقتي في التفكير كمدرب عدم إجبار اللاعبين بل اللعب بحرية لإظهار موهبتهم".



وأردف: "كنا أبطال إفريقيا وذهبنا لكأس العالم للأندية وحاولت أشيل الضغط من على اللاعبين ليظهروا قدراتهم".



واستطرد: "حاولنا في ظل إمكانياتنا خلال بطولة كأس العالم للأندية ولعبنا مباريات كبيرة".

واختتم مانويل جوزيه حديثه قائلًا: " اترشحت مرة لجائزة أفضل مدرب ولما مروحتش الاتحاد الإفريقي منحها لمدرب آخر".