نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير أمير توفيق بعد قرار الأهلي بإعادة هيكلة لجنة التعاقدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل مصير أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات، عقب تصريحات أحمد قندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، حول الوكلاء والصفقات.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الأحد الماضي، أعلن فيه عرض اللاعب الجزائري أحمد قندوسي للبيع نتيجة لتصريحاته المثيرة للجدل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة لجنة التعاقدات

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تم إبلاغ أمير توفيق بأنه بريء من جميع التهم التي أثيرت حوله بسبب تصريحات قندوسي بشأن السمسرة.

وأشار المصدر أيضًا إلى أنه لم يتم إبلاغ أمير توفيق بشكل رسمي بترك منصبه، على الرغم من البيان الرسمي الذي أصدره النادي.

وأضاف المصدر أن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، سيقوم بتقديم تصور جديد لإدارة التعاقدات وإعادة هيكلتها.

وفي السياق ذاته، أفادت التحقيقات التي أجراها الأهلي مؤخرًا حول تصريحات أحمد قندوسي بخصوص أزمة السمسرة والعمولات بعدم وجود أي مخالفات.